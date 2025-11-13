Neue Außenbeleuchtung für die Pfarrkirche in Irrhausen

0
Neue Außenbeleuchtung der Pfarrkirche St. Peter in Ketten in der Ortsgemeinde Irrhausen. Foto: Westenergie AG / Christian Nathem

IRRHAUSEN – Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Irrhausen (VG Arzfeld) hat Westenergie die Außenbeleuchtung der Pfarrkirche St. Peter in Ketten sowie die Straßenbeleuchtung modernisiert.

Ab sofort sorgen vier neue LED-Strahler für eine energieeffiziente Bestrahlung der Kirche. Zusätzlich sind 51 Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet worden. Mit dieser Maßnahme ist ein weiterer Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik umgesetzt worden. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 40 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität vor Ort.

Gemeinsam bei der Begutachtung der neuen Außenbeleuchtung in Irrhausen (v. l.): Gemeinderatsmitglied Dietmar Kootz, Ortsbürgermeister Edgar Krings, Gemeinderatsmitglied Marina Schlotterer, 1. Beigeordneter Ortsgemeinde Irrhausen und Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem. Foto: Westenergie AG / Theresa Knod

Ortsbürgermeister Edgar Krings betonte: „Durch die neue LED-Technik verbinden wir Nachhaltigkeit mit Effizienz und leisten so einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinde.“ Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem fügte hinzu: „Unser Ziel als Westenergie ist es, Kommunen auf ihrem Weg zu einer modernen Infrastruktur aktiv zu unterstützen. Energieprojekte wie dieses entlasten nicht nur die Umwelt, sondern auch den Gemeindehaushalt.“

Vorheriger ArtikelTrier: Erneut starke Zeichen gegen Gewalt an Frauen
Nächster ArtikelNach Attacke auf Bundespolizisten: Zwei Risikofans festgenommen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.