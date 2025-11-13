Neue Außenbeleuchtung für die Pfarrkirche in Irrhausen

IRRHAUSEN – Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Irrhausen (VG Arzfeld) hat Westenergie die Außenbeleuchtung der Pfarrkirche St. Peter in Ketten sowie die Straßenbeleuchtung modernisiert.

Ab sofort sorgen vier neue LED-Strahler für eine energieeffiziente Bestrahlung der Kirche. Zusätzlich sind 51 Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet worden. Mit dieser Maßnahme ist ein weiterer Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik umgesetzt worden. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 40 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität vor Ort.

Ortsbürgermeister Edgar Krings betonte: „Durch die neue LED-Technik verbinden wir Nachhaltigkeit mit Effizienz und leisten so einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinde.“ Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem fügte hinzu: „Unser Ziel als Westenergie ist es, Kommunen auf ihrem Weg zu einer modernen Infrastruktur aktiv zu unterstützen. Energieprojekte wie dieses entlasten nicht nur die Umwelt, sondern auch den Gemeindehaushalt.“