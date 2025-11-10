Nachbarschaftsstreit eskaliert: 52-Jähriger mit Samuraischwert bedroht

Was als Streit unter Nachbarn beginnt, droht zu eskalieren: Einer der beiden Männer nähert sich mit einer ungewöhnlichen Waffe.

ALBERSWEILER. Ein 35-jähriger Mann soll seinen 52 Jahre alten Nachbarn in Albersweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) mit einem Samuraischwert bedroht haben. Hintergrund soll ein schon seit mehreren Wochen andauernder Nachbarschaftsstreit zwischen den beiden Männern sein, wie die Polizei Landau mitteilte.

Der 35-Jährige traf seinen Nachbarn den Angaben zufolge am späten Sonntagabend an dessen Grundstück und drohte ihm im Streit mit der japanischen Waffe aus Metall. In der Folge sei es dem 52-Jährigen rechtzeitig gelungen, das Hoftor zu schließen und die Polizei zu alarmieren. Das Schwert wurde durch die Beamten sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Beide Männer seien aufgrund ihrer Streitigkeiten schon in der Vergangenheit aufgefallen, so ein Polizeisprecher. Die Polizei hat gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. (Quelle: dpa)