++ Mildes Herbstwetter in der Region – Regen und Schauer am Wochenende ++

Nach einem windigen Start in den Tag klart es in Rheinland-Pfalz und im Saarland von Westen her auf. Mildes Herbstwetter hält zunächst an, bevor am Wochenende wieder Regen und Schauer drohen.

Foto: Thomas Warnack/dpa/Archiv

MAINZ. Der Donnerstag beginnt mit stark böigem Wind, besonders im Bergland. In Rheinland-Pfalz und im Saarland ziehen die Wolken im Laufe des Tages ab, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Danach zeigt sich häufig die Sonne, es bleibt meist regenfrei und freundlich.

Die Temperaturen erreichen maximal zwölf bis 17 Grad, in den höchsten Lagen liegen sie maximal um die 10 Grad. In der Nacht zum Freitag ist der Himmel gering bis wechselnd bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen vier und einem Grad.

Am Freitag bleibt es größtenteils freundlich und trocken. Die Höchstwerte liegen laut den Meteorologen zwischen 13 und 15 Grad, in höheren Lagen um die elf Grad.

Am Samstag zeigt sich wechselhaftes Wetter: Es ist stark bewölkt mit zeitweiligem Regen; später treten einzelne Schauer auf. Die Temperaturen erreichen fünfzehn bis achtzehn Grad, in höheren Lagen um die dreizehn Grad. (Quelle: dpa)

