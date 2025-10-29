Nach Wohnhausbrand 19-Jähriger festgenommen: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Festnahme mit Handschellen durch die Polizei
Foto: Bundespolizei RLP

PIRMASENS – In Pirmasens ist in einem Wohngebäude mutmaßlich ein Feuer gelegt worden.

Es werde wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, teilte die Polizei mit. Als mutmaßlicher Brandstifter wurde kurz nach der Tat ein 19-Jähriger festgenommen, er sollte dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Brand war am frühen Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein Bewohner rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster im Erdgeschoss – er und ein weiterer Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die anderen Menschen kamen unverletzt davon. Zur Klärung der genauen Brandursache wurde ein Gutachter beauftragt.

