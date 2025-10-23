Crash auf der A60: Drei Erwachsene und zwei Kinder in Klinik gebracht

MAINZ-LAUBENHEIM/A60 – Nach einem Unfall auf der A60 bei Mainz sind drei Erwachsene und zwei Kinder zur Behandlung in Kliniken gebracht worden.

Der Fahrer eines Wagens war im Pkw eingeklemmt und musste nach Angaben der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden.

An dem Unfall seien insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Die Autobahn sei während der Rettungsarbeiten in Fahrtrichtung Darmstadt voll gesperrt worden. Es sei ein langer Stau entstanden.

Im Einsatz waren 29 Kräfte der Feuerwehr, 15 vom Rettungsdienst und vier Polizisten.

