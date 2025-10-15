Luxemburg: Einbruch durch Garagentor – Täterin von Hausbewohner überrascht

DÜDELINGEN – Am 15.10.2025, gegen 02.00 Uhr, wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Einfamilienhaus in der Rue de la Libération in Düdelingen gemeldet.

Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich eine weibliche Tatverdächtige über das Garagentor Zugang zum Inneren des Hauses und entwendete dort mehrere Gegenstände.

Täterin flüchtet und wird festgenommen

Die Täterin wurde im Haus von einem Bewohner überrascht und ergriff daraufhin die Flucht. Eine Polizeistreife konnte die mutmaßliche Täterin kurze Zeit später antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau festgenommen. Sie soll am Nachmittag des 15.10.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.