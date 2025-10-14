Vorfahrt missachtet: 32-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

UNNAU – Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos bei Unnau im Westerwaldkreis ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße B414. Ein 18 Jahre alter Autofahrer habe bei einer Einmündung die Vorfahrt missachtet.

Der Unfallverursacher erlitt nur leichte Verletzungen. Der 32 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Rettungseinsatz bei dem Unfall war die Feuerwehr Norken, die Feuerwehr Kirburg, die Feuerwehr Langenbach b.K., die Feuerwehr Neunkhausen, die Feuerwehr Bad Marienberg, die First Responder, der DRK Rettungsdienst, die Polizei und ein Rettungshubschrauber,. Straßenmeisterei und Abschleppdienst.