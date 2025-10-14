Nordsaarland: Falsche Kennzeichen, kein Führerschein, unter Drogen – Fahrer kracht in Böschung

WADERN – Am Montagnachmittag ereignete sich in der Straße „Am Hals“ in Wadern kurz nach 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein 45-jähriger Mann aus dem Landkreis Merzig-Wadern, der kürzlich eine Haftstrafe verbüßt hatte, verlor mit einem nicht zugelassenen 3er BMW, der mit falschen Kennzeichen versehen war, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug.

Flucht der Mitinsassen und weitere Vergehen des Fahrers

Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde aber durch ein Gebüsch in der Böschung abgebremst, sodass alle Beteiligten glimpflich davonkamen.

Die zwei Mitinsassen des Fahrzeugs flüchteten unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte von der Polizei gestellt werden.

Die Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, und entsprechende Strafverfahren wegen diverser Delikte wurden eingeleitet.