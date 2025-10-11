RLP: Überfahrener Hund auf Autobahn entpuppt sich als Wolf

Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv

EDESHEIM. Am Freitag, 10.10.2025, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen toten Hund auf der A65 zwischen Edenkoben und Landau. Das Tier konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Landau auf der Fahrbahn festgestellt werden und wurde auf den Grünstreifen gezogen.

Dort stellten die Beamten fest, dass es sich aufgrund der körperlichen Merkmale möglicherweise um einen Wolf handeln könnte. Der zuständige Jagdpächter bestätigte dies vor Ort. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf wurde daraufhin verständigt. (Quellen: Polizeidirektion Landau)

