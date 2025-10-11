RLP: Hochaggressiv und betrunken – Polizei setzt Taser gegen 44-Jährigen ein

Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

OBRIGHEIM. Am heutigen Samstag wurden Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 1.20 Uhr aufgrund lautstarker Streitigkeiten zu einem Anwesen in der Albsheimer Hauptstraße in Obrigheim, OT Albsheim, gerufen. Der 44-jährige hochaggressive und augenscheinlich alkoholisierte Aggressor sollte zunächst fixiert werden. Hiergegen sperrte sich dieser jedoch massiv.

Letztlich musste der sogenannte Taser (Distanzelektroimpulsgerät) zum Einsatz gebracht werden, wonach der Aggressor schließlich fixiert werden konnte. Der 44-Jährige wurde nach einer Blutentnahme dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)

