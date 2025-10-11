Fahrerflucht im Eifelkreis: Unbekannter brettert über Verkehrsinsel und haut ab

OLZHEIM. Im Zeitraum zwischen Montag, 6.10., und Dienstag, 7.10.2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L23, Einmündung zur K164, zwischen Olzheim und Willwerath. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr hierbei vermutlich aus Richtung Olzheim kommend in Richtung Prüm und überfuhr dabei die Verkehrsinsel an der Einmündung zur K164 in Richtung Willwerath.

Dadurch entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrzeug der Marke Renault.

Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug mit einem Frontschaden in der Nähe der Unfallstelle gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter [email protected] in Verbindung zu setzten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)