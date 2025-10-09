Ermittler stellen bei Durchsuchung Waffen sicher: Keine Festnahme

0
Blaulicht mit einem
Foto: dpa / Symbolbild

KAISERSLAUTERN – Zwei Tage nach den Durchsuchungen der Polizei in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland dauern die Ermittlungen an.

Zurzeit würden zahlreiche sichergestellte Beweismittel gesichtet und ausgewertet, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Darunter seien auch Waffen und Munitionsteile.

Zur Festnahme des 36 Jahre alten Beschuldigten sei es nicht gekommen. Laut vorheriger Mitteilung steht der Mann im Verdacht, unerlaubt im Besitz von erlaubnispflichtigen und verbotenen Waffen sowie Munition zu sein.

Am Dienstag war die Polizei wegen des Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Zahlreiche Kräfte durchsuchten in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ein Wohnanwesen und ein Firmengelände nach Waffen und Munition. Die Hintergründe sind ebenso unklar wie die genauen Örtlichkeiten.

Vorheriger ArtikelTrier-Olewig: Brücke Retzgrubenweg wieder freigegeben
Nächster ArtikelPolizeikontrolle an der A61: 55 Beanstandungen – Reisebus aus dem Verkehr gezogen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.