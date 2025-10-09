Luxemburg: Fünf Festnahmen nach Attacke – Opfer mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus

LUXEMBURG. In der Nacht zum 7.10.2025 wurde der Polizei ein Mann mit Gesichtsverletzungen in der rue Joseph Junck in Luxembourg-Gare gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde das Opfer von drei Personen angesprochen und daraufhin angegriffen.

Nach Erstversorgung vor Ort wurde das Opfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief positiv. Eine Polizeistreife konnte kurze Zeit später fünf Personen in einem Fahrzeug antreffen. Die mutmaßlichen Täter wurden zwecks weiterer Amtshandlungen zur Dienstelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die fünf Tatverdächtigen festgenommen und am Nachmittag des 7.10.2025 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)