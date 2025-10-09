Region: Streit eskaliert – 81-Jähriger mit Zweirad touchiert – Senior fällt zu Boden

IDAR-OBERSTEIN. Am Dienstag, den 7.10.2025, gegen 19.00 Uhr, kam es in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 81-jährigen Mannes. Demnach sei er mit einem unbekannten Zweiradfahrer in einen Streit geraten.

Anschließend habe der unbekannte Täter den Geschädigten mit seinem Zweirad vorsätzlich touchiert, sodass der Geschädigte zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per Mail [email protected] mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

