Region: Viele Wolken, Sprühregen, vereinzelt Sonne – Temperaturen bis 19 Grad

Viele Wolken, wenig Regen: In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es meist trocken, am Donnerstag zeigt sich auch mal die Sonne. Was der Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

0
Foto: Pia Bayer/dpa/Archiv

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend bewölkt – vereinzelt zeigt sich aber auch die Sonne. Am Mittwoch sei es meist stark bewölkt, örtlich könne es etwas Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Im Süden sind im Tagesverlauf Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 18 Grad. Am Donnerstag ist zunächst mit vielen Wolken zu rechnen, es soll jedoch trocken bleiben. Am Nachmittag könnte sich dann die Sonne zeigen: Es wird wechselnd bis heiter. Mit Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad wird es etwas wärmer. Am Freitag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen wechselnd bewölkt. Dabei soll es meist niederschlagsfrei bleiben. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelLandtag debattiert über Nachtragshaushalt und Straßenausbaubeiträge
Nächster ArtikelRLP: Ausgewilderte Sumpfschildkröten bekommen Verstärkung aus Frankreich

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.