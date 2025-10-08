Region: Viele Wolken, Sprühregen, vereinzelt Sonne – Temperaturen bis 19 Grad

Viele Wolken, wenig Regen: In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es meist trocken, am Donnerstag zeigt sich auch mal die Sonne. Was der Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend bewölkt – vereinzelt zeigt sich aber auch die Sonne. Am Mittwoch sei es meist stark bewölkt, örtlich könne es etwas Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Im Süden sind im Tagesverlauf Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 18 Grad. Am Donnerstag ist zunächst mit vielen Wolken zu rechnen, es soll jedoch trocken bleiben. Am Nachmittag könnte sich dann die Sonne zeigen: Es wird wechselnd bis heiter. Mit Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad wird es etwas wärmer. Am Freitag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen wechselnd bewölkt. Dabei soll es meist niederschlagsfrei bleiben. (Quelle: dpa)