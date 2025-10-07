Ohne Führerschein und unter Drogen: Polizei erwischt 19-Jährigen in Wittlich-Land!

Wittlich-Land. Eine routinemäßige Kontrolle am Montagnachmittag hat für einen jungen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gravierende Folgen: Gegen 15:20 Uhr am 6. Oktober 2025 stoppten Polizeibeamte einen 19-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Was zunächst wie eine einfache Ordnungswidrigkeit aussah, entwickelte sich schnell zu einem strafrechtlich relevanten Fall.

Zu schnell – und ohne die nötige Fahrerlaubnis

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug rund 50 km/h schnell fahren kann. Damit hätte der junge Mann eine Fahrerlaubnis der entsprechenden Klasse benötigt – die er jedoch nicht besaß.

Die Folge: Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Drogenverdacht bestätigt sich – Blutprobe angeordnet

Doch damit nicht genug: Während der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der Verdacht führte zu einer Blutentnahme und der sofortigen Untersagung der Weiterfahrt.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Konsequenzen drohen

Dem jungen Fahrer drohen nun mehrere Anzeigen – unter anderem wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz,

sowie möglicher Drogenfahrt im Straßenverkehr.

Neben Geldstrafen oder Fahrverboten kann das Verfahren auch Auswirkungen auf eine spätere Führerscheinerteilung haben.