Ohne Führerschein und unter Drogen: Polizei erwischt 19-Jährigen in Wittlich-Land!

0
Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen
Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wittlich-Land. Eine routinemäßige Kontrolle am Montagnachmittag hat für einen jungen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gravierende Folgen: Gegen 15:20 Uhr am 6. Oktober 2025 stoppten Polizeibeamte einen 19-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Was zunächst wie eine einfache Ordnungswidrigkeit aussah, entwickelte sich schnell zu einem strafrechtlich relevanten Fall.

Zu schnell – und ohne die nötige Fahrerlaubnis

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug rund 50 km/h schnell fahren kann. Damit hätte der junge Mann eine Fahrerlaubnis der entsprechenden Klasse benötigt – die er jedoch nicht besaß.

Die Folge: Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Drogenverdacht bestätigt sich – Blutprobe angeordnet

Doch damit nicht genug: Während der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der Verdacht führte zu einer Blutentnahme und der sofortigen Untersagung der Weiterfahrt.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Konsequenzen drohen

Dem jungen Fahrer drohen nun mehrere Anzeigen – unter anderem wegen

  • Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

  • Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz,

  • sowie möglicher Drogenfahrt im Straßenverkehr.

Neben Geldstrafen oder Fahrverboten kann das Verfahren auch Auswirkungen auf eine spätere Führerscheinerteilung haben.

Vorheriger ArtikelWildunfälle in der Region: Polizei mahnt zu Vorsicht in der „dunklen Jahreszeit“
Nächster ArtikelBettenfeld: Biker (19) überschlägt auf regennasser Fahrbahn – zwei Verletzte ins Krankenhaus

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.