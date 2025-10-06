Bauarbeiten in Trier-Ruwer: Busse werden umgeleitet – Haltestellen aufgehoben

TRIER-RUWER. Ab Donnerstag, 9. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 22. Oktober 2025, werden die Busse der Linie 30 und 86 wegen Bauarbeiten in der Straße „Auf Schwarzfeld“ in Trier-Ruwer umgeleitet.

In beiden Fahrtrichtungen werden die Busse zwischen den Haltestellen Ruwer Bahnhof und Mertesdorf Abzweig über den Fischweg umgeleitet. Für die Dauer der Baumaßnahme werden die Haltestellen Paulinsgarten, Auf Mohrbüsch und Eitelsbach Mitte aufgehoben und an die Haltestellen Ruwer Bahnhof und Fischweg für die Linien 30 und 86 verlegt. Die Linie 9 ist von der Umleitung nicht betroffen.

Fragen zur Busumleitung beantwortet das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273. (Quelle: SWT)