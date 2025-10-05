Vollsperrung auf der A3: PKW donnert gegen Verkehrsschild – Stillstand auf Grünstreifen

0
Polizeiwagen mit Blaulicht und Unfallschild
Foto: dpa / Symbolbild

NEUSTADT/WIED. Am 5.10.2025, gegen 3.03 Uhr, ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe des Parkplatzes Epgert ein Alleinunfall. Der PKW kam dabei aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stillstand.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Feuerwehr Horhausen/Pleckhausen, der Rettungsdienst sowie die PASt Montabaur mit hoher Kräfteanzahl vor Ort. Die Fahrbahn musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

Vorheriger ArtikelStressabbau mit Tieren: Esel kuscheln gegen Stress – Schmusebacken und Seelentröster
Nächster ArtikelWagons mit Lackfarbe besprüht: Graffiti-Schmiereren im Eisenbahnmuseum Hermeskeil

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.