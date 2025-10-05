Vollsperrung auf der A3: PKW donnert gegen Verkehrsschild – Stillstand auf Grünstreifen

NEUSTADT/WIED. Am 5.10.2025, gegen 3.03 Uhr, ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe des Parkplatzes Epgert ein Alleinunfall. Der PKW kam dabei aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stillstand.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Feuerwehr Horhausen/Pleckhausen, der Rettungsdienst sowie die PASt Montabaur mit hoher Kräfteanzahl vor Ort. Die Fahrbahn musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)