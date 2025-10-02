Schock an der Mosel: Radfahrer verunglückt – Helfer stehlen seine Geldbörse

GRAACH. Unfassbarer Vorfall auf dem Moselradweg: Ein Radfahrer stürzt schwer, ein Ehepaar eilt scheinbar zur Hilfe – und nutzt die Situation skrupellos aus. Statt nur Erste Hilfe zu leisten, klauten die vermeintlichen Retter seine Geldbörse.

Der Vorfall zwischen Graach und Bernkastel

Am 01. Oktober 2025 gegen 11:15 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Graach an der Mosel und Bernkastel zu einem Unfall. Ein Radfahrer verlor die Kontrolle und stürzte. Ein vorbeikommendes Ehepaar eilte zunächst herbei, um Erste Hilfe zu leisten.

Doch während der Verletzte wehrlos am Boden lag, griffen die Helfer in seinen Rucksack – und stahlen die Geldbörse des Mannes. Anschließend verschwanden die Täter unbemerkt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise. Wer am Mittwochvormittag verdächtige Personen auf dem Moselradweg gesehen hat, soll sich melden.

📞 Hinweise: 06531-95270

📧 [email protected]

Die Polizei hofft nun auf Augenzeugen, die das beschriebene Ehepaar beobachtet haben.