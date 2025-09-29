Herbstwetter in der Region: Frost in Bodennähe und einzelne Nebelfelder

Es wird frischer im Westen. Zu Beginn der Woche gibt es Schauer, aber auch die Sonne zeigt sich immer wieder.

BARWEILER. Er wird herbstlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen liegen in den ersten Wochentagen tagsüber zwischen 12 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt.

Sobald sich der Nebel am Montag aufgelöst hat, zeigt sich die Sonne am Vormittag. Am Nachmittag und Abend wird es wolkig, teils gibt es Schauer. Die Tiefsttemperatur liegt bei 16 Grad, der Höchstwert bei 19 Grad. Am Dienstag ist es stark bewölkt und regnet immer wieder, gegen Nachmittag lockern die Wolken etwas auf. Es bleibt, laut DWD, ähnlich warm wie am Montag. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 5 Grad.

Der Mittwoch wird, nachdem einzelne Nebelfelder sich aufgelöst haben, sonnig. Dabei steigen die Temperaturen tagsüber wieder auf 13 bis 17 Grad, in höheren Lagen auf um die 12 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es noch einmal mehr ab, teils gibt es Frost in Bodennähe. Die Temperaturen sind am Donnerstag tagsüber ähnlich wie am Vortag. Außerdem bleibt es sonnig. (Quelle: dpa)