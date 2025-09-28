NONNWEILER. Am gestrigen Samstag gingen gegen 20.43 Uhr bei der

Polizeiinspektion Nordsaarland sowie der Führungs- und Lagezentrale zahlreiche Notrufe ein, wonach auf der A1 im Bereich Otzenhausen ein Pferd aus einem fahrenden Pferdeanhänger auf die Fahrbahn gesprungen sei. Kurz darauf meldeten Verkehrsteilnehmer Kollisionen zwischen dem Tier und mehreren Fahrzeugen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass insgesamt vier PKW mit dem Pferd kollidiert waren. Das Pferd verendete an der Unfallstelle, Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge und des Tieres musste die A1 für rund zwei Stunden teilweise voll gesperrt werden. An den Maßnahmen vor Ort waren neben Kräften der Polizeiinspektionen Nordsaarland, St. Wendel und Neunkirchen auch Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die örtliche Feuerwehr beteiligt. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)