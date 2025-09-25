RLP: 19-Jähriger rast in Gegenverkehr – Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision

WALLMEROD – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15.07 Uhr auf der B8 zwischen Wallmerod und Hundsangen (Weserwaldkreis) ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach ersten Ermittlungen geriet ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt

Der junge Fahrer kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes. Beide Fahrer wurden infolge des Zusammenstoßes in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wallmerod befreit werden.

Sie erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die B8 in diesem Bereich für circa drei Stunden voll gesperrt.