Vier Verletzte bei Aquaplaning-Unfällen auf A3 und A48 – PKW knallt gegen Betonschutzmauer

MONTABAUR. In der Nacht vom 24.9. auf den 25.9.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiautobahnstation Montabaur zwei Verkehrsunfälle, die auf die vorherrschende Wetterlage zurückzuführen sind.

Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln, auf Höhe des Kilometers 56,5, verlor der Fahrer eines PKWs gegen 20.45 Uhr aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit einem weiteren PKW. Dieser geriet dadurch ebenfalls ins Schleudern und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 0.53 Uhr auf der A48, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, auf Höhe des Kilometers 22,5. Auch hierbei verlor der Fahrzeugführer aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Betonschutzmauer und anschließend mit der Leitplanke. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Für die Unfallaufnahme und zwecks Bergung der Fahrzeuge war die A3 für ca. 40 Minuten und die A48 für ca. anderthalb voll gesperrt. Bei beiden Verkehrsunfällen entstand ein jeweiliger Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)