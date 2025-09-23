Jagdwilderei bei Ensch: Frische Blutspur eines verendeten Rehwilds entdeckt

ENSCH. Am Freitag, dem 19.5.2025, entdeckte ein Jagdausübungsberechtigter in einem Weinberg oberhalb der Ortschaft Ensch eine frische Blut-/Haarspur eines verendeten Rehwilds, das vermutlich unberechtigt erlegt worden war.

Ein Unbekannter hatte das Tier mutmaßlich in der Nacht vom 18.5. auf den 19.5. erlegt. Der Jagdausübungsberechtigte erstatte Strafanzeige wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (Tel.: 06502/91570). (Quelle: Polizeidirektion Trier)