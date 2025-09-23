Saarland: Lagebild zum Verfassungsschutz – Bleibt Rechtsextremismus die größte Gefahr?

In den Vorjahren war der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der neue Verfassungsschutzbericht des Saarlandes wird zeigen, ob es dabei geblieben ist.

0
Foto: dpa/Illustration

SAARBRÜCKEN. Das saarländische Innenministerium stellt am heutigen Dienstag (13.00 Uhr) bei der Landespressekonferenz das Lagebild zum Verfassungsschutz für das Jahr 2024 vor. Dazu wird neben Innenminister Reinhold Jost (SPD) auch Behördenleiter Ulrich Pohl erwartet.

2023 hatte der Rechtsextremismus die größte Gefahr für den Rechtsstaat dargestellt. Nach Einschätzung von Experten wird das auch im vergangenen Jahr der Fall gewesen sein.

«Die Bedeutung des Verfassungsschutzes mit seiner Aufgabe als Frühwarnsystem ist gegenwärtig größer denn je», hatte Jost seinerzeit gesagt. Vor diesem Hintergrund hatte er einen 5-Punkte-Plan für mehr Sicherheit im Saarland auf den Weg gebracht, der unter anderem eine personelle Verstärkung durch Spezialisten um zehn auf knapp 100 Stellen vorsah. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelSommerbilanz der DLRG: So viele Menschen ertranken 2025 bisher in RLP
Nächster ArtikelJagdwilderei bei Ensch: Frische Blutspur eines verendeten Rehwilds entdeckt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.