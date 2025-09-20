Bruchlandung von Segelflieger in Luxemburg – Zwei Personen ins Krankenhaus

USELDINGEN. Am 19.9.2025 wurde gegen 16.10 Uhr die Bruchlandung eines Segelflugzeugs in Useldingen gemeldet. Das Flugzeug konnte auf einer Wiese in der Nähe des Flugfeldes ausfindig gemacht werden.

Pilot und Passagier wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge muss der Pilot aus bislang unerklärlichen Gründen die Kontrolle über das Segelflugzeug verloren haben, woraufhin es zu der Bruchlandung kam. Beide konnten sich selbst aus dem Flugzeug befreien. (Quelle: Police Grand-Ducale)