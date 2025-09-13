Nach Messerangriff auf Ehefrau – 51-Jähriger festgenommen

KOBLENZ – Nach einer Messerattacke auf seine Ehefrau in Koblenz ist ein 51-Jähriger festgenommen worden.

Er soll am Nachmittag bei einem Streit seine 47 Jahre alte Frau mit einem Küchenmesser verletzt und anschließend die Flucht ergriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird.

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei zunächst nach dem Mann. Am frühen Abend meldete ein Zeuge, dass der Mann an den Tatort zurückgekehrt sei und sich stellen wolle. Der 51-Jährige wurde daraufhin festgenommen, berichtete die Polizei.

Das Tatmesser hatte er auf der Flucht weggeworfen, es wurde aber kurze Zeit später von der Polizei sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Koblenz.