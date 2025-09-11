Hauptmarkt Trier: Am Montag gehen die Poller hoch – mehrere feste Sperren

TRIER. Am Montag, den 15. September, werden die Poller rund um den Hauptmarkt – mit den Zufahrten Graben-, Fleisch-, Dietrich-, und Simeonstraße – erstmals um 11 Uhr hochgefahren. Das soll den Hauptmarkt besser schützen und das Durchfahren der Fußgängerzone verhindern.

Wer diesen Bereich künftig außerhalb der Lieferzeiten (6 bis 11 Uhr am Morgen) befahren will, benötigt eine Vignette zum Herunterfahren der Poller. Da die Poller-Linie am Stockplatz noch nicht gebaut ist, wird der Bereich übergangsweise mit festen Sperren in der Stock-, Jakobsstraße und Judengasse abgesichert. Die Sperren werden am 15. September aufgestellt. Für den Autoverkehr entstehen so Sackgassen, der Fußweg bleibt barrierefrei passierbar.

Sobald die Poller um 11 Uhr in Betrieb gehen, befinden sich die Gebäude Jakobstraße 1 bis 7, 32 bis 34 sowie Judengasse 1 bis 4 und 7 in dem durch Poller gesicherten Bereich. Die Zufahrt erfolgt dann über den Hauptmarkt, wobei nach 11 Uhr eine Ausnahmegenehmigung mit Vignette erforderlich ist. Die Sperren werden entfernt, sobald die Poller-Linie zwischen Sparda-Bank und New Mintons am Stockplatz in Betrieb genommen wird. Der Baubeginn hierfür ist für Anfang 2026 vorgesehen.

Wer braucht eine Vignette?

Wer die Fußgängerzone befahren will, braucht grundsätzlich eine Ausnahmegenehmigung, die z.B. für Sozialstationen, Bestattungsunternehmen oder Handwerksbetriebe mit Notfalltätigkeit 240 Euro kostet. Lieferdienste, auch von Apotheken, zahlen 480 Euro, bei Reinigungsfirmen werden 700 Euro fällig. Ausnahmen gelten während der Lieferzeit (6-11 Uhr) für das Be- und Entladen sowie für Menschen mit Gehbehinderung, Stellplatzinhaber oder Personen mit zwingendem beruflichem Bedarf.

Nur wer die mit Pollern gesicherten Bereiche am Hauptmarkt und Domfreihof nach 11 Uhr befahren möchte, braucht zusätzlich eine Vignette, um die Poller herunterfahren zu können.

Wer kann eine Ausnahmegenehmigung und eine Vignette beantragen?

Eine Ausnahmegenehmigung kann man erhalten, wenn:

Man einen Stellplatz besitzt,

besitzt, in Bezug auf die Tätigkeit eine absolute Notwendigkeit oder Dringlichkeit besteht, nach 11 Uhr in die Fußgängerzone einfahren zu müssen, z.B. Transport von kühlpflichtigen Medikamenten oder Speisen ,

besteht, nach 11 Uhr in die Fußgängerzone einfahren zu müssen, , oder ein begründeter und zeitlich begrenzter Einzelfall vorliegt, zum Beispiel Sie eine Baustelle anfahren, ein Catering ausliefern müssen oder das Brautfahrzeug vor dem Standesamt im Turm Jerusalem parken soll (Einzel-Ausnahmegenehmigung für telefonisches Absenken der Poller)

Der vollständigen Kriterienkatalog, wer eine Ausnahmegenehmigung und Vignette beantragen kann, findet sich auf www.trier.de/poller.

Ich besitze noch keine Ausnahmegenehmigung und keine Vignette. Wie kann ich sie beantragen und wie lange dauert das?

Die Ausnahmegenehmigung wird per Online-Formular beantragt. Die Bearbeitung des Antrages kann bis zu 14 Tage dauern. Hinzu kommt der Postversand der Vignette. Ausnahmegenehmigungen sind gebührenpflichtig. Das Online-Formular und den Gebührenkatalog finden Sie auf www.trier.de/poller.

Ich besitze bereits eine Ausnahmegenehmigung, aber keine Vignette. Was muss ich tun?

Die schriftliche Ausnahmegenehmigung alleine ist nicht ausreichend für die Ein- und Ausfahrt. Zusätzlich muss eine Vignette zum Herunterfahren der Poller beantragt werden. Das geht formlos per E-Mail an [email protected]. Bitte geben Sie dabei die Nummer Ihrer aktuellen Ausnahmegenehmigung an und fügen Sie ein Foto oder Scan des Kfz-Scheins bei.

Was passiert, wenn man ohne Vignette einfährt und nach 11 Uhr ausfahren möchte?

Wer vor 11 Uhr eingefahren ist und nach 11 Uhr ohne Vignette ausfahren möchte, muss dazu eine Telefonnummer anrufen. Sie steht auf dem Hinweisschild an der Poller-Anlage. Dabei wird via Kennzeichenerfassung ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Kommen Polizei und Feuerwehr jederzeit durch?

Ja, Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste haben uneingeschränkten Zugang. (Quelle: Stadt Trier)