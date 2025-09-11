Überfälle in Luxemburg: Bargeld und Halskette weg – versuchter Diebstahl aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Für Dienstag und Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale Überfälle sowie einen versuchten Diebstahl aus Fahrzeugen.

Am Nachmittag des 10.9.2025 wurde ein Überfall in der Rue de la Chapelle in Luxembourg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen nach Täter sich den Opfern näherten und diese aufforderten ihre Geldbörse auszuhändigen. Die Täter wurden dabei handgreiflich und entwendeten den Opfern ihr Bargeld. Eines der Opfer wurde dabei verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Abend des selben Tages wurde ein Mann auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Ettelbrück gemeldet, der an Fahrzeugtüren klinken würde. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später antreffen. Protokoll wurde erstellt.

Am Nachmittag des 9.9. wurde der Polizei in der Rue du Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Schlägerei gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte das Opfer antreffen. Ersten Informationen nach war es zu einem Überfall gekommen, bei dem drei Männer dem Opfer gegenüber handgreiflich wurden. Später bemerkte das Opfer, dass seine Halskette entwendet worden war. Die Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später gestellt werden. Bei der Körperdurchsuchung konnten Bargeld und eine Halskette gefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese ebenfalls mit dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Zug in Verbindung gebracht werden konnten.

Die Halskette sowie die Geldbörse wurden den rechtmäßigen Besitzern zurückerstattet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei mutmaßlichen Täter festgenommen und am Morgen des 10.09. einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)