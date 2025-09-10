19-jährige Fahrerin überschlägt sich auf der L50 – Unfallgegner flüchtig

KLAUSEN – Am Mittwoch, dem 10. September 2025, ereignete sich gegen 18:25 Uhr auf der L50 zwischen Klausen und Piesport ein Verkehrsunfall.

Eine 19-jährige Autofahrerin wich einem entgegenkommenden Fahrzeug auf ihrer Spur aus, verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw und überschlug sich.

Unfallverursacher flüchtig

Der unbekannte Unfallgegner entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die 19-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste aus einer Böschung geborgen und abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrzeug und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeug geben können, sich zu melden.