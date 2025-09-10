Trier: Zwischenmieter zieht zum 15. Oktober in ehemaligen Kaufhof ein

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, soll in das seit Sommer letzten Jahres leerstehende Kaufhof-Gebäude in der Fleischstraße am 15. Oktober ein Zwischenmieter einziehen. Diese wolle nach Angaben der Investoren zunächst das Erdgeschoss, später aber alle fünf Etagen nutzen, möglicherweise auch das vormalige Kaufhof-Restaurant im Obergeschoss.

Zunächst sei ein Ein-Euro-Shop-Betreiber im Gespräch gewesen, dann habe man sich aber für ein Outlet entschieden, so Lennard Maas vom Groß-Architekturbüro Maas&Partner, das das Gebäude zu einem Geschäfts- und Wohnhaus umbauen will, gegenüber der Zeitung. Der Zwischenmieter hat bereits die Schlüssel erhalten, in Kürze wird die Einrichtung eines Pop-up-Outlets beginnen.

Der Mietvertrag sei lediglich über ein Jahr abgeschlossen worden und verlängere sich danach jeweils nur um einen Monat. Wenn die Bauarbeiten starten, müsse der Zwischenmieter wieder raus. (Quelle: Trierischer Volksfreund)