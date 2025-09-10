Trier: Zwischenmieter zieht zum 15. Oktober in ehemaligen Kaufhof ein

Rendering des geplanten Umbaus der ehemaligen Galeria Kaufhof in Trier mit moderner Glasfassade, begrünten Balkonen, Gewerbe im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Etagen bei Abendstimmung.
So soll der neue Kaufhof Trier aussehen: Die historische Warenhaus-Immobilie wird zu einem modernen Stadtquartier mit begrünten Fassaden, Wohnraum, Gesundheitszentrum und Gewerbe – ein architektonisches Signal für die Innenstadt. (Visualisierung: © Maas & Partner / ReDevelop)// Hinweis: Bei den vorgestellten Planungen handelt es sich um den aktuellen Arbeitsstand; insbesondere die gezeigten Außenansichten sind frühe Entwürfe und noch nicht final beschlossen.

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, soll in das seit Sommer letzten Jahres leerstehende Kaufhof-Gebäude in der Fleischstraße am 15. Oktober ein Zwischenmieter einziehen. Diese wolle nach Angaben der Investoren zunächst das Erdgeschoss, später aber alle fünf Etagen nutzen, möglicherweise auch das vormalige Kaufhof-Restaurant im Obergeschoss.

Zunächst sei ein Ein-Euro-Shop-Betreiber im Gespräch gewesen, dann habe man sich aber für ein Outlet entschieden, so Lennard Maas vom Groß-Architekturbüro Maas&Partner, das das Gebäude zu einem Geschäfts- und Wohnhaus umbauen will, gegenüber der Zeitung. Der Zwischenmieter hat bereits die Schlüssel erhalten, in Kürze wird die Einrichtung eines Pop-up-Outlets beginnen.

Der Mietvertrag sei lediglich über ein Jahr abgeschlossen worden und verlängere sich danach jeweils nur um einen Monat. Wenn die Bauarbeiten starten, müsse der Zwischenmieter wieder raus. (Quelle: Trierischer Volksfreund)

