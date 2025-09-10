Unfall mit entlaufener Kuh auf A48: Mensch in PKW eingeklemmt – Tier tot

Eine Kuh büxt aus und läuft neben der A48 entlang. Wenig später kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto.

0
Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

RANSBACH-BAUMBACH. Eine entlaufene Kuh ist im Westerwaldkreis auf die Autobahn 48 geraten – und gegen einen PKW gelaufen. In dem Wagen wurde nach Angaben der Polizei ein Mensch eingeklemmt und verletzt.

Die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme dauern an. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Koblenz wurde aber bereits aufgehoben.

Vor dem Zusammenprall war die Kuh neben der Fahrbahn der A48 bei Ransbach-Baumbach unterwegs. Zuvor sei sie aus einem Stall in dem Ort entlaufen, so die Polizei weiter. Das Tier sei bei dem Unfall getötet worden. (Quelle: dpa)

