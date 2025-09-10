Kröv: Kinder treiben groben Unfug in Kirche und auf Friedhof – Polizei ermittelt

0
Ein Kreuz auf einem Friedhof
Foto: Sebastian Gollnow / dpa / Symbolbild

KRÖV. In der Zeit von Freitag, 22.8., bis Dienstag, 26.8.2025, kam es in der Kirche St. Remigius Kröv zu mehreren Vorfällen, bei denen mehrere Kinder mutmaßlich groben Unfug im Kirchengebäude und auf dem angrenzenden Friedhofsgelände verursachten. Zeugenberichten zufolge hielten sich mehrere Kinder auf dem Kirchengelände auf.

Ein Gotteshaus ist kein Spielplatz. Die Polizei weist darauf hin, dass derartige Handlungen nicht nur Respektlosigkeit gegenüber einem religiösen Ort darstellen, sondern auch strafrechtlich relevante Tatbestände wie Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung erfüllen können.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9527-0 oder per E-Mail unter [email protected] entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelVG Zell: 25 Dienstjahre in der Kita – Erzieherin Anke Hoffmann geehrt
Nächster ArtikelRLP: Nahrungs-Ergänzungsmittel mit Amphetamin verkauft – Kundin bricht zusammen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.