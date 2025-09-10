VG Zell: 25 Dienstjahre in der Kita – Erzieherin Anke Hoffmann geehrt

0
Foto: Ingrid Becker

ZELL/MOSEL. Auf 25 Dienstjahre im öffentlichen Dienst kann jetzt Erzieherin Anke Hoffmann aus Panzweiler zurückblicken.

Nach Abschluss ihrer Ausbildung als Erzieherin im Jahre 1999 war Frau Hoffmann in einer Einrichtung in Eschborn tätig bevor Sie 2011 zunächst als Vertretungskraft im Kindergarten Kleine Strolche in Blankenrath arbeitete und ab 2012 in den Kindergarten Rappelkiste nach Peterswald-Löffelscheid wechselte.

Bürgermeister Jürgen Hoffmann dankte Anke Hoffmann in einer kleinen Feierstunde für die geleistete Arbeit mit zahlreichen Kindern aus dem Einzugsgebiet der Kindertagesstätte. Ihre Aufgaben dort nehme sie mit ihrer langjährigen Erfahrung sehr engagiert und zuverlässig wahr. Zudem engagiert sich Frau Hoffmann seit mehreren Jahren im Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel).

Als Zeichen der Anerkennung überreichte er Frau Hoffmann neben der Dankurkunde der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) ein kleines Präsent. Den Glückwünschen von Bürgermeister Hoffmann schlossen sich auch die Leiterin der Kindertagesstätte Ingrid Becker sowie für den Personalrat Jan Lampen an. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel))

Vorheriger ArtikelRLP: Jugendliche verfolgen Schuh-Diebin – Bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten
Nächster ArtikelKröv: Kinder treiben groben Unfug in Kirche und auf Friedhof – Polizei ermittelt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.