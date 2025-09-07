Gerolstein: 24-Jährige mit über 2 Promille setzt Pkw auf Mauer!

GEROLSTEIN. In der Nacht zum Sonntag, dem 07. September 2025, kam es in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Autofahrerin verlor in einem Wohngebiet die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen großen Stein und blieb schließlich auf einer Mauer stehen.

Glück im Unglück: Fahrerin unverletzt

Obwohl der Unfall heftig aussah, hatte die Fahrerin großes Glück: Sie blieb unverletzt. Passanten alarmierten die Polizei, die wenig später vor Ort eintraf.

Polizei stellt hohen Alkoholwert fest

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der jungen Frau. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte ein erschreckendes Ergebnis: 2,28 Promille. Damit lag der Wert weit über der absoluten Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille).

Führerschein weg – Strafverfahren läuft

Die 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Das Strafverfahren ist eingeleitet.