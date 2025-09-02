PKW-Aufbruchserie im Saarland: Zwölf Autos in einer Nacht aufgebrochen

SAARBRÜCKEN. In der Nacht vom 1.9.2025 auf den 2.9.2025 kam es im Ortsteil Alt-Saarbrücken/Triller zu insgesamt zwölf Einbruchsdiebstählen aus Personenkraftwagen. Der unbekannte Täter ging dabei mit identischem Modus Operandi vor.

Im Bereich der Hohen Wacht in Saarbrücken begab sich der unbekannte Täter an sechs am rechten Fahrbahnrand geparkte und verschlossene PKWs. Der unbekannte Täter schlug jeweils die Beifahrerscheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein und öffnete alle Handschuhfächer durch Hineingreifen über die Beifahrerscheibe. Die Fächer sowie der gesamte vordere Teil des Fahrzeuginnenraums wurden durchwühlt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, der sich mindestens im fünfstelligen Eurobereich bewegt.

Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht vom 1.9. auf den 2.9.2025

sowie in den Morgenstunden des 2.9. etwas gesehen/mitbekommen haben, sich

bei der zuständigen Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Telefon:

0681/9321-233) zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)