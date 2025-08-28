Luxemburg: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen – Wertvolles Diebesgut gefunden

LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, konnte nach kurzen aber sehr intensiven Ermittlungen konnte die Abteilung Répression du Grand-Banditisme (RGB) der Kriminalpolizei (SPJ) gestern Nachmittag (27.08.2025) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Mann festnehmen, der mutmaßlich im Bereich Einbruch, Diebstähle mit Gewaltanwendung, sowie einfachem Diebstahl aktiv war.

Dank einer tiefgreifenden Auswertung durch die Analyseabteilung des RGB aller Straftaten, denen die männliche Person verdächtigt wird, konnten gezielte operative Maßnahmen ergriffen werden.

Ein entsprechender Zugriff erfolgte dann gestern Nachmittag am Hauptbahnhof in Luxemburg, im Rahmen einer sogenannten „frischen Tat, wegen Diebstahls durch Einbruch/Einsteigen“.

Bei entsprechenden Durchsuchungen konnten zahlreiche gestohlene Wertgegenstände sichergestellt werden, darunter Gold- und Silberbarren, Multimedia-Artikel und Schmuck.

Die Ermittlungen dauern an, um mögliche weitere Taten aufzuklären.