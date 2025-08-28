Tödlicher Crash im Stauende: Transporter-Fahrer verstirbt nach Kollision mit Lkw

Polizeifahrzeug mit Schild "Unfall" und Blaulicht
Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

KANDEL/ROHRBACH/A65 – Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 12:37 Uhr auf der Bundesautobahn 65 ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge. Ein 44-jähriger Transporter-Fahrer kam dabei ums Leben.

Autobahn voll gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Transporter in Richtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach vermutlich auf ein Stauende auf. Er kollidierte mit einem dort stehenden Lkw.

Der 44-jährige Fahrer des Transporters erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 19:00 Uhr andauern.

