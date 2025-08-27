++ Gewitter-Wetter in der Region: Starkregen, Sturmböen, Hagel möglich ++

Trotz gelegentlichen Sonnenscheins wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer wieder ungemütlich. Der DWD rechnet mit Schauern und Gewittern.

MAINZ. Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten bis zum Wochenende ihre Regenschirme parat halten. Zwar lockert das Wetter allmählich auf, feuchte Luft bringt aber auch immer wieder Gewitter in die Bundesländer – und auch Regen erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bis dahin.

Ab Mittwochnachmittag soll es zu einzelnen Gewittern kommen, dabei sind Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen bis 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörniger Hagel möglich. Im Laufe der Nacht zum Donnerstag sollen die Gewitter dann in einen gewittrigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden übergehen.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch bis zu 29 Grad – dann sind laut DWD ab Donnerstag bis zum Wochenende nur noch maximal 25 Grad möglich. Trotz einzelner sonniger Abschnitte und weiteren Auflockerungen am Samstag soll es dabei immer wieder schauern und gewittern, zum Freitagabend vor allem im Westen. Von dort aus soll das Wetter dann am Sonntagmorgen auch wieder auflockern. (Quelle: dpa)