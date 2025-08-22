++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL geht wieder hoch ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 23.08.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 23.08.25, 00.00 Uhr:

Nach mehreren Preissenkungen beim Dieselkraftstoff in den letzten Wochen, wird er ab Mitternacht wieder teurer und kostet wieder über 1,40 Euro. Die Benzinsorten bleiben weiterhin stabil im Preis.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird im Preis 2,4 Cent teurer, und kostet am Samstag jetzt 1,417 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiter 1,458 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt auch im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag weiter 1,571 Euro kostet.

