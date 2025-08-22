Erschossener Polizist: Was wir wissen – und was nicht

VÖLKLINGEN – Ein 18-Jähriger überfällt eine Tankstelle im saarländischen Völklingen – danach eskaliert die Situation.

Polizisten verfolgen den Flüchtenden, es kommt zu einem Gerangel, Schüsse fallen und ein 34 Jahre alter Oberkommissar stirbt. Auch nach einer Pressekonferenz der Ermittler bleiben viele Fragen offen: Was bisher bekannt ist – und was nicht:

Was wir wissen

Der getötete Polizist hatte gemeinsam mit zwei Kollegen , darunter ein Polizeianwärter, nach dem Überfall den mutmaßlichen Räuber zu Fuß verfolgt. Dabei kam es laut Polizei zu einem Gerangel, bei dem der Flüchtende einem der Beamten die Dienstwaffe entriss und mehrfach auf ihn schoss.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 34 Jahre alten Polizeioberkommissar, wie der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) mitteilte.

Der mutmaßliche Täter wurde bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen. Er floh zu Fuß weiter, konnte aber kurz darauf festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen, der die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit hat. Er stammt aus dem Regionalverband Saarbrücken.

Der 18-Jährige wurde nach dem Schusswechsel in ein Krankenhaus gebracht, er ist aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zweimal am Körper getroffen.

Wegen der tödlichen Schüsse ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Mordes. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Der 18-Jährige bleibt wegen seiner Verletzungen aber zunächst im Krankenhaus.

Über den Mann liegen keine polizeilichen Erkenntnisse vor.

