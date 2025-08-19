Eifelkreis: Radfahrer stürzt nach Überholvorgang – Pkw-Fahrer flüchtet

NEUERBURG – Am Montag, dem 18. August 2025, ereignete sich gegen 07.25 Uhr in der Weberstraße in Neuerburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein unbekannter Pkw, vermutlich ein silberner Audi A5, überholte einen Radfahrer mit zu geringem Seitenabstand.

Radfahrer stürzt und verletzt sich

Der Radfahrer erschrak bei dem Überholvorgang, kam zu Fall und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort.

Die Polizeiinspektion Bitburg hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Audi mit deutschem Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.