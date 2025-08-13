Autofahrerin nach Unfall mit Müllwagen schwer verletzt

Die 24-Jährige will mehrere Fahrzeuge überholen. Im selben Moment biegt ein Müllwagen nach links ab. Die Frau muss aus ihrem Auto befreit werden und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

HACHENBURG – Bei einem Autounfall mit einem Müllauto auf der L 288 zwischen Hachenburg und Alpenrod (Westerwaldkreis) ist eine 24-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Autofahrerin am frühen Morgen eine Kolonne mehrerer Fahrzeuge überholen. Im selben Moment sei das erste Fahrzeug, ein Müllwagen, nach links abgebogen. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt.

Sie wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit. Anschließend musste die schwer verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung war die Landesstraße 288 bis zum Mittag komplett gesperrt.