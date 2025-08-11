++ Region „Heiße Subtropenluft“ treibt Sommerhitze auf 37 Grad ++

Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland hochsommerlich. Und in den nächsten Tagen wird es noch heißer.

OFFENBACH. Rheinland-Pfalz und das Saarland gehen mit ruhigem, hochsommerlichem Wetter in die neue Woche. Allerdings wird es auch zunehmend heißer. «Unter Hochdruckeinfluss wird zunächst warme Atlantikluft, in den nächsten Tagen dann zunehmend heiße Subtropenluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland geführt» heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Heute ist es sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 28 und 32 Grad, in höheren Lagen bleibt es mit etwa 26 Grad etwas kühler. In den folgenden beiden Tagen bleibt es dann meist sonnig und niederschlagsfrei und es wird jeden Tag etwas heißer. Am Dienstag liegen die Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad und am Mittwoch zwischen 33 bis 37 Grad.

Auch am Donnerstag ist es heiter bis sonnig und überwiegend niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf sind dann im Westen und im Bergland einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 37 Grad. (Quelle: dpa)