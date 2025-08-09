RLP: Motorradfahrer (62) kollidiert mit entgegenkommendem PKW – Krankenhaus

Der Mann aus Nordrhein-Westfalen stürzt mit seiner Maschine in einer Kurve. Er kommt zur Überwachung in ein Krankenhaus.

0
Motorradunfall
Foto: Bodo Schackow / dpa / Illustration

RAMSEN. Bei einem Sturz mit seinem Motorrad hat sich ein 62-Jähriger bei Ramsen in der Pfalz leicht verletzt. Der Mann aus dem Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen war in einer langen Rechtskurve aus unbekanntem Grund nach links abgekommen, mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und gestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer sei zur Überwachung in ein Krankenhaus gekommen. Bei der Unfallaufnahme klagte auch die Autofahrerin über Unwohlsein. Die 66-Jährige wurde daher auch in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße 74 musste an der Unfallstelle rund zwei Stunden gesperrt werden. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelAktuelle Umfrage: So viele Eltern wollen ein Handy-Verbot an Schulen
Nächster ArtikelWeihnachtspost im Sommer: Postler radeln zum Weihnachtsmann nach Lappland

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.