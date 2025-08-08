Betzenberg ausverkauft: Kaiserslautern empfängt Schalke

KAISERSLAUTERN – Vor prächtiger Kulisse will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Duell mit dem FC Schalke 04 den ersten Saisonsieg landen.

Das Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky/RTL) ist mit 49.327 Fans restlos ausverkauft. «Mit den Zuschauern im Rücken können wir jetzt auch offensiv was zeigen», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht.

Während die Pfälzer mit einer 0:1-Niederlage bei Hannover 96 in die neue Spielzeit starteten, reisen die Gäste aus Gelsenkirchen nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC mit Rückenwind an. «Wir wissen, dass wir offensiv in Hannover nicht gut gespielt haben, aber wir waren auch nicht komplett blind», sagte Lieberknecht und ergänzte: «Was wir von Schalke gesehen haben, war offensiv wie defensiv schnörkellos. Wir werden versuchen, ihre Verhaltensmuster zu unterbinden.»

Ob der zu Wochenbeginn aus Frankreich verpflichtete finnische Mittelfeldspieler Naatan Skyttä gleich zu Beginn aufläuft, ließ Lieberknecht offen. Die ersten Eindrücke vom 23-Jährigen seien positiv gewesen. «Er hat eine Reise hierhin hinter sich, ist jetzt zwei Tage hier und muss sich natürlich an viele Dinge erst mal gewöhnen. Er wird im Kader aber definitiv dabei sein», sagte der 52-Jährige. Keine Option gegen Schalke sind dagegen Frank Ronstadt (Zerrung) und Fabian Heck (Reha).