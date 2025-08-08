Saarland: Diebstahl auf Friedhof – Metallfiguren von 18 Gräbern geklaut

Foto: dpa/Symbolbild

NOHFELDEN-WOLFERSWEILER. Auf dem Friedhof in Nohfelden-Wolfersweiler, linksseitig der Landstraße 316 in Fahrtrichtung Gimbweiler gelegen, kam zu einem größeren Metalldiebstahl. Von insgesamt 18 Gräbern entwendeten die Täter Metallfiguren (überwiegend aus Kupfer oder Bronze).

Die Tatzeit konnte zwischen dem 4.8.2025, 19.30 Uhr, und dem 6.8.2025, 10.00 Uhr, eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen Beschädigungen an den Gräbern, es wurden lediglich lose Metallgegenstände entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen rund um den Friedhof können an die Polizeiinspektion Nordsaarland (Telefon: 06871-90010) mitgeteilt werden.

