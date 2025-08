TRIER. Am 13. August 2025 beginnt vor dem 1. Schwurgericht des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess u.a. wegen Mordes.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 40-jährigen Angeklagten zur Last in Trier einen Menschen im November 2024 aus Habgier getötet zu haben. Der Angeklagte habe sich in die Wohnung des 68-jährigen Opfers begeben und dieses erdrosselt, um an deren Bargeld zu gelangen. Zudem soll er die EC-Karte des Opfers an sich genommen und mit dem weiteren 34-jährigen Angeklagten Geldabhebungen getätigt haben.

Beide Angeklagten sind strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten und befinden sich in Haft. (Quelle: Landgericht Trier)