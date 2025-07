Region: Nägel auf Fahrbahn aufgestellt – aufmerksamer Anwohner verhindert Schlimmeres

BIRKENFELD/ACHTELSBACH. Am Montag, dem 14.7.2025, wurden mutmaßlich im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr auf der L167 zwischen Brücken und Achtelsbach, etwa in Höhe des Ortseingangsschildes von Achtelsbach und der dort aufgestellten Vollsperrung aufgrund einer Baustelle, durch einen bislang unbekannten Täter Nägel auf der Fahrbahn aufgestellt.

Die Nägel wurden im Anschluss durch einen Anwohner beiseite geräumt. Hinweise auf den/die Täter liegen momentan nicht vor.

Sollten Sie in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht oder selbst einen Sachschaden durch die aufgestellten Nägel erlitten haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910. (Quelle: Polizeidirektion Trier)