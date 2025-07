Unwetter im Saarland: So oft mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken

SAARBRÜCKEN. Wegen eines Unwetters sind Polizei und Feuerwehr im Saarland am Sonntagnachmittag im Dauereinsatz gewesen. Die Feuerwehr Saarbrücken registrierte in der Landeshauptstadt und der Region 87 wetterbedingte Einsätze, die Polizei im gesamten Land 66.

Ursache für die Einsätze waren den Angaben zufolge zumeist umgestürzte Bäume, überflutete Straßen oder Wasser, das in Gebäude floss. Der Polizeisprecher sagte, die Lage sei überschaubar. Die meisten Einsätze habe es in der Stadt Saarbrücken gegeben. Laut Feuerwehr fanden 19 der Einsätze den Angaben zufolge in der Region Saarbrücken statt, 68 in der Landeshauptstadt selbst. (Quelle: dpa)